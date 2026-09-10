Росалкогольтабакконтроль: в 2026 году сократили выпуск алкоголя

В России в январе-августе 2026 года производство алкоголя снизилось из-за роста акцизов и затрат. Водки выпустили на 12,1% меньше, коньяка — на 16,8%.
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