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Он прокатил ее на капоте, а она прокатит его в тюрьму

Он прокатил ее на капоте, а она прокатит его в тюрьму

Крымчанина обвиняют в насилии, проявленном в отношении сотрудницы службы лесной охраны. Патруль лесоохраны, состоящий из женщин, выявил нарушение в Алуштинском лесничестве – водитель заехал на охраняемую территорию и разжег костер.

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