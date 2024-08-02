Он прокатил ее на капоте, а она прокатит его в тюрьму

Крымчанина обвиняют в насилии, проявленном в отношении сотрудницы службы лесной охраны. Патруль лесоохраны, состоящий из женщин, выявил нарушение в Алуштинском лесничестве – водитель заехал на охраняемую территорию и разжег костер.