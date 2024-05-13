Польский генерал Пытэль: власти знают, к каким данным у судьи Шмидта был доступ

Спецслужбы Польши осведомлены относительно всех секретных документов, к которым имел доступ переехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт, среди такой документации не было бумаг, содержащих сведения об оборонных возможностях государства.
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