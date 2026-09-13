Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Россия продаёт энергоресурсы по ценам, которые формируются на рыночной основе, заявил президент России Владимир Путин.

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