Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Россия продаёт энергоресурсы по ценам, которые формируются на рыночной основе, заявил президент России Владимир Путин.
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