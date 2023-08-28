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Глава Саксонии: ремонт «Северного потока» – очень необходимое дело

Глава Саксонии: ремонт «Северного потока» – очень необходимое дело

Германию разрывает изнутри глобальное противоречие. Пока поместные земли борются за выживание экономики и промышленности, федеральная власть коалиции «светофора» обслуживает американские и украинские интересы, превратившись в безвольного вассала.

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