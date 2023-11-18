Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ученые считают, что извержение в Гриндавике может пройти с фонтанированием огня

Ученые считают, что извержение в Гриндавике может пройти с фонтанированием огня

Город Гриндавик в Исландии покроется трещинами, а вулкан Фаградальсфьялль может продолжить извергаться еще в течение многих лет, передает агентство Associated Press, ссылаясь на профессора Оксфордского университета Дэвида Пайла.

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