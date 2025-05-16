В Горловке школьный автобус пострадал от атаки украинского БПЛА

Как сообщил глава горловской администрации Иван Приходько, в Никитовском районе города беспилотник Вооруженных сил Украины совершил атаку, в результате которой был поврежден автобус, предназначенный для перевозки школьников.
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