Леонид Пасечник заявил, что ЛНР получила новую жизнь в составе России

Сегодня врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что регион в составе России получил новую жизнь, где государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей, передает корреспондент ДОФы.