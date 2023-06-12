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Леонид Пасечник заявил, что ЛНР получила новую жизнь в составе России

Леонид Пасечник заявил, что ЛНР получила новую жизнь в составе России

Сегодня врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что регион в составе России получил новую жизнь, где государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей, передает корреспондент ДОФы.

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