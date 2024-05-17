10 элементарных вопросов, на которые не смогут ответить люди с советским образованием

Вы двоечник или отличник? Проверьте себя! фото: «Ералаш»Май — пора, когда распускаются пышным цветом не только почки и травы, но и споры, что лучше: экзамены, как в СССР, или ЕГЭ? Не вставая на чью-либо сторону, предлагаем интереса ради проверить себя: а что вы помните из школьных знаний? Перед вам — десять вопросов по широкому спектру учебных предметов, все они проще амебы.