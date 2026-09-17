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За ночь силы ПВО сбили 641 беспилотник ВСУ

За ночь силы ПВО сбили 641 беспилотник ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 641 украинский БПЛА самолетного типа над регионами России.

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