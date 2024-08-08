СК запросит суд о заочном аресте экс-главреда «Известий на Украине»

Запрос о заочном аресте экс-главреда «Известий на Украине» Янины Соколовской, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, представили суду столичные следователи СК РФ, 8 августа сообщила пресс-служба ведомства.
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