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Китай

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Си Цзиньпин призвал к укреплению обрабатывающей промышленности для продвижения китайской модернизации

Чжэнчжоу, 20 мая /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призвал к постоянным усилиям по укреплению обрабатывающей промышленности для продвижения китайской модернизации.

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