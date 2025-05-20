Си Цзиньпин призвал к укреплению обрабатывающей промышленности для продвижения китайской модернизации

Чжэнчжоу, 20 мая /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призвал к постоянным усилиям по укреплению обрабатывающей промышленности для продвижения китайской модернизации.
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