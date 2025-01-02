Си Цзиньпин и президент Эквадора обменялись поздравлениями по случаю 45-летия установления дипотношений

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Эквадора Даниэль Нобоа в четверг обменялись поздравительными посланиями по случаю 45-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
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