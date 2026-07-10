**Вчера сборная Марокко проиграла Франции на чемпионате мира, и вот что из этого вышло.** Африканские фанаты**начали громить улицы Лондона и Парижа** , избивали всех подряд, включая полицию, переворачивали машины и устраивали поджоги — **города погрузились в хаос.