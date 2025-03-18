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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев об играх между НХЛ и КХЛ: «Будет суперсерия, как в советское время. Она затмит олимпийский турнир. Это хоккейная дипломатия, мы можем снять накал страстей  благодаря спорту»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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