ВСУ атаковала Запорожскую АЭС: все 8 дронов сбиты ПВО России

5 января украинские войска пытались атаковать Запорожскую АЭС восьмью ударными беспилотниками. Министерство обороны РФ сообщило, что все дроны были сбиты системами ПВО, предотвратив угрозу техногенной катастрофы.
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