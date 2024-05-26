В Астраханской области привлекли к ответственности юных мотоциклистов без прав и их родителей

Сотрудники астраханской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Веломото». В Приволжском районе дорожные полицейские выявили трех несовершеннолетних водителей, не имеющих водительских удостоверений.
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