В Северодвинске пьяный водитель врезался в столб и перевернул автомобиль

В Северодвинске утром 13 июля произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi. Водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, после чего машина врезалась в световую опору и перевернуласьСообщение об аварии на улице Профсоюзной поступило в полицию около 04:45.