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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дебринкет забросил 200-ю шайбу в НХЛ в 473-м матче. Это 4-й результат среди действующих игроков из США

Дебринкет забросил 200-ю шайбу в НХЛ в 473-м матче. Это 4-й результат среди действующих игроков из США

Форвард «Детройта» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:4 ОТ). В активе 25-летнего игрока стало 23 (13+10) очков в 23 играх в сезоне.

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