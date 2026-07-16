Кемеровские хирурги удалили пациентке гигантскую опухоль

Кемеровские врачи провели сложнейшую операцию, которая спасла жизнь 58-летней женщине. Пациентка поступила в областной онкологический диспансер с огромным новообразованием, которое она, сама того не подозревая, носила в себе долгие месяцы.
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