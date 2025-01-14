Россиян предупредили об опасности некачественных увлажнителей

Необходимо выбирать увлажнители воздуха от проверенных производителей, потому что использование низкокачественных моделей может увеличить вероятность поломок и аварийных ситуаций, рекомендовал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
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