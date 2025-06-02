В Карагандинском регионе задержаны две криминальные группировки

Министерством внутренних дел на постоянной основе принимается комплекс мер по недопущению влияния криминалитета на промышленные предприятия регионов, а также изобличению преступной деятельности групп, связанных с хищением товарно-материальных ценностей драгоценных металлов, передает Polisia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии