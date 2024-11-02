Кочевники ЯНАО отказываются от госпитализации из-за невозможности реэвакуации

Некоторые ямальские кочевники отказываются от госпитализации из-за невозможности реэвакуации. Исправить ситуацию предложила руководитель департамента по делам КМНС ЯНАО Ульяна Каленюк на Международном арктическом правовом форуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии