СК: ВСУ 24 марта сбросили с БПЛА взрывное устройство на дом в Курской области

ВСУ 24 марта сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию жилого дома в посёлке Коренево Курской области, в результате чего пострадали два человека, включая 12-летнего ребёнка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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