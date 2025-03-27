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СК: ВСУ 24 марта сбросили с БПЛА взрывное устройство на дом в Курской области

СК: ВСУ 24 марта сбросили с БПЛА взрывное устройство на дом в Курской области

ВСУ 24 марта сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию жилого дома в посёлке Коренево Курской области, в результате чего пострадали два человека, включая 12-летнего ребёнка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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