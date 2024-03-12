AMD Ryzen 9 7950X оказался полезнее для майнинга, чем видеокарты Процессор AMD Ryzen 9 7950...

AMD Ryzen 9 7950X оказался полезнее для майнинга, чем видеокартыПроцессор AMD Ryzen 9 7950X стал популярным выбором для майнинга криптовалют, так как он обеспечивает более высокую прибыльность по сравнению с самыми мощными графическими процессорами.