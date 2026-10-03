Медведев: России от Запада нужно только спокойное сотрудничество

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. России от Запада нужно лишь спокойное сотрудничество и нормальный диалог, заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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