Аракчи: мир на Кавказе невозможен при вмешательстве внешних игроков

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах в Тегеране с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что долгосрочный мир на Кавказе возможен только при самостоятельном решении региональными государствами своих вопросов без участия внешних сил.
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