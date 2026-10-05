Аракчи: мир на Кавказе невозможен при вмешательстве внешних игроков

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах в Тегеране с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что долгосрочный мир на Кавказе возможен только при самостоятельном решении региональными государствами своих вопросов без участия внешних сил.