Американцы оценили новую Lada Iskra, назвав ее машиной на костях Renault

Несколько дней назад компания «АвтоВАЗ» впервые показала фотографии нового седана Lada Iskra. Автомобиль позиционируется как прародитель современного семейства бюджетных «Лада», в котором впоследствии появится еще и версия в кузове универсал.
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