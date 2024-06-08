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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Американцы оценили новую Lada Iskra, назвав ее машиной на костях Renault

Несколько дней назад компания «АвтоВАЗ» впервые показала фотографии нового седана Lada Iskra. Автомобиль позиционируется как прародитель современного семейства бюджетных «Лада», в котором впоследствии появится еще и версия в кузове универсал.

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