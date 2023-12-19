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Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах в «Мэдисон». Ранее она досрочно покинула игру «Никс» против «Хит»

Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах в «Мэдисон». Ранее она досрочно покинула игру «Никс» против «Хит»

Модели Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах на нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден». Ратаковски исключена из VIP-списка «Мэдисон Сквер Гарден» в результате того, что вместе с российской моделью Ириной Шейк досрочно покинула игру «Никс» против «Хит» 24 ноября.

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