Спрос на готовый бизнес в Краснодаре вырос на 32%

Средняя стоимость готового арендного бизнеса в Краснодаре составляет 5,9 млн рублей, что делает его вторым по дороговизне сегментом после туристического, где объекты оцениваются в 12,9 млн рублей.
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