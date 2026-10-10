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Царьград

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Спрос на готовый бизнес в Краснодаре вырос на 32%

Спрос на готовый бизнес в Краснодаре вырос на 32%

Средняя стоимость готового арендного бизнеса в Краснодаре составляет 5,9 млн рублей, что делает его вторым по дороговизне сегментом после туристического, где объекты оцениваются в 12,9 млн рублей.

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