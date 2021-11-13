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Битва конкурентов Украины и Формула 1: главные спортивные события выходных

На этих выходных стартуют решающие поединки футбольного отбора на Чемпионат мира-2022. Также в воскресенье состоится гран-при Формулы 1 в Бразилии, а украинские баскетболистки встретятся с финками во втором матче квалификации на Евробаскет-2023.

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