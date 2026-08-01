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«Благодать и милость Божия». Патриарх Кирилл поблагодарил создателей атомной бомбы

«Благодать и милость Божия». Патриарх Кирилл поблагодарил создателей атомной бомбы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре заявил, что создание советского ядерного оружия помешало врагам разрушить и поработить Россию.

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