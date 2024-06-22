Три человека погибли в лобовом столкновении авто в Татарстане

t.me/Прокуратура ТАТАРСТАНА В Татарстане на 384-м километре трассы Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан лоб в лоб столкнулись Renault Logan и Renault Sandero, в результате чего три человека погибли.
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