Три человека погибли в лобовом столкновении авто в Татарстане

t.me/Прокуратура ТАТАРСТАНА В Татарстане на 384-м километре трассы Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан лоб в лоб столкнулись Renault Logan и Renault Sandero, в результате чего три человека погибли.