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Три человека погибли в лобовом столкновении авто в Татарстане

Три человека погибли в лобовом столкновении авто в Татарстане

t.me/Прокуратура ТАТАРСТАНА В Татарстане на 384-м километре трассы Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан лоб в лоб столкнулись Renault Logan и Renault Sandero, в результате чего три человека погибли.

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