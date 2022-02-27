Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viktor podtelkov
    Исправляю грамматическую ошибку в последнем предложении. Вместо Вам следует читать ВАС. Меня извещают о двух ваших от...Почему Славяне не...
  • viktor podtelkov
    Самый "слепой" человек тот, что не хочет видеть, а самый "глухой", тот, кто не желает слышать! Славяне "за всю свою и...Почему Славяне не...
  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемый , книги из этого цикла я читал , а вот Вам – "настоящему эрудиту" порекомендовал бы читать комментарии боле...Почему Славяне не...

Для чего Запад развязал войну России на Украине

Для чего Запад развязал войну России на Украине

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него войну, мор, чуму и прочие напасти. Однако народ Украины Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бандеровскую профашистскую элиту (вроде всадников апокалипсиса), которая является универсальным  бедствием, несоизмеримым с любыми напастями вместе взятым!                                                                                                                                          Именно она, в отличие от трудолюбивого и героического украинского народа, относится к той категории  «патриотов», которые утверждают что всё, к чему можно добавить понятие «самый первый», всё это было украинским.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх