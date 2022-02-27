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Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине

Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него войну, мор, чуму и прочие напасти. Однако народ Украины Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бандеровскую профашистскую элиту (вроде всадников апокалипсиса), которая является универсальным  бедствием, несоизмеримым с любыми напастями вместе взятым!                                                                                                                                          Именно майданутые бандеровцы , в отличие от трудолюбивого и героического украинского народа, относится к той категории  «патриотов», которые утверждают что всё, к чему можно добавить понятие «самый первый», всё это было украинским.

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