«АльфаСтрахование» интегрирует недавно купленного международного страховщика

Один из крупнейших страховщиков — «АльфаСтрахование» — планирует полностью интегрировать недавно приобретенную «Атрадиус Рус Кредитное страхование», специализирующуюся на рисках неплатежей по торговым кредитам, пишет «Коммерсант».
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