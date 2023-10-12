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“План Б”, – Алсу рассказала о планах на будущее опозоренной дочери Микеллы

“План Б”, – Алсу рассказала о планах на будущее опозоренной дочери Микеллы

Скандал, связанный с нечестной победой Микеллы Абрамовой на телепроекте «Голос», со временем поутих. Но публика при любом удобном случае напоминает Алсу об этом.

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Комментарии
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Г
Гость
После её покупки голосов на шоу, стало неприятно даже смотреть на неё. Чем же дети из небогатых семей хуже, чем эти все.
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3 н.

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