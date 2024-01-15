Врёт ли нам Росстат об инфляции в России? Я докажу, что нет!

Вчера я едва остался цел, если бы комментаторы могли до меня дотянуться, они порвали бы меня на лоскутки! Дело в том, что я опубликовал статью о том, что в США, по мнению самих же американцев, их статистика очень сильно занижает процент инфляции, а ещё я посмел сказать, что не доверять нашему Росстату, который публикует данные по инфляции в России, у меня нет оснований, а если кто-то хочет опровергнуть, то он может провести исследование самостоятельно и доказать, что Росстат врёт.