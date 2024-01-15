Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Таня Конанова
    Может хватит ныть про нищих пенсионеров.Живу на пенсию, хватает.Синдромом Плюшкина не страдаю,старье не донашиваю.Ува...Врёт ли нам Росст...
  • Сергей Бунцов
    В такой ситуации оправданноПутин снова сдела...
  • валерия
    Главное, чтобы это не дало новый  поток  мигрантов из наших т.н. "братских республик" Эти подпишут все, что хочешь, а...Путин снова сдела...

Врёт ли нам Росстат об инфляции в России? Я докажу, что нет!

Врёт ли нам Росстат об инфляции в России? Я докажу, что нет!

Вчера я едва остался цел, если бы комментаторы могли до меня дотянуться, они порвали бы меня на лоскутки! Дело в том, что я опубликовал статью о том, что в США, по мнению самих же американцев, их статистика очень сильно занижает процент инфляции, а ещё я посмел сказать, что не доверять нашему Росстату, который публикует данные по инфляции в России, у меня нет оснований, а если кто-то хочет опровергнуть, то он может провести исследование самостоятельно и доказать, что Росстат врёт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Любовь, судя по вашему аккаунту, вы не являетесь лицом, которое живёт в России и получает пенсию, а провокатор на оплате!
Ответить
5 час.
Александр Иноземцев
&quot;Как поработаешь, так и полопаешь&quot; ©😉
Ответить
4 час.
ТК
Таня Конанова
Может хватит ныть про нищих пенсионеров.Живу на пенсию, хватает.Синдромом Плюшкина не страдаю,старье не донашиваю.Уважайте себя.
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх