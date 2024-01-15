Вчера я едва остался цел, если бы комментаторы могли до меня дотянуться, они порвали бы меня на лоскутки! Дело в том, что я опубликовал статью о том, что в США, по мнению самих же американцев, их статистика очень сильно занижает процент инфляции, а ещё я посмел сказать, что не доверять нашему Росстату, который публикует данные по инфляции в России, у меня нет оснований, а если кто-то хочет опровергнуть, то он может провести исследование самостоятельно и доказать, что Росстат врёт.
Врёт ли нам Росстат об инфляции в России? Я докажу, что нет!
Комментарии
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Людмила Фирстова
Любовь, судя по вашему аккаунту, вы не являетесь лицом, которое живёт в России и получает пенсию, а провокатор на оплате!
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5 час.
Александр Иноземцев
"Как поработаешь, так и полопаешь" ©😉
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4 час.
ТК
Таня Конанова
Может хватит ныть про нищих пенсионеров.Живу на пенсию, хватает.Синдромом Плюшкина не страдаю,старье не донашиваю.Уважайте себя.
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42 мин.
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