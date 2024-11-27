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Закон и Порядок

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Пророчество Сталина о России

Пророчество Сталина о России

Удивительно точные предсказания оставил потомкам И.В. Сталин, часть которых уже исполнилось.  Пророческое предсказание И.

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