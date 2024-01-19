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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️Суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего первого замглавы администрации Евпатории за коррупционные и должностные преступления Весной 2018 года мужчина получил взятку в виде капстроительства за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления об его аренде без торгов.

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