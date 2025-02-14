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Милонов призвал учредить полицию нравов из-за некоторых товаров к 14 февраля

Милонов призвал учредить полицию нравов из-за некоторых товаров к 14 февраля

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов возмутился скидкам на "срамные товары" и стимулирующие таблетки, которые вводят в честь Дня святого Валентина.

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