Милонов призвал учредить полицию нравов из-за некоторых товаров к 14 февраля

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов возмутился скидкам на "срамные товары" и стимулирующие таблетки, которые вводят в честь Дня святого Валентина.
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