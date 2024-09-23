Голкипер "Реала" Куртуа пожелал здоровья вратарю "Барселоны" тер Штегену

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа пожелал здоровья вратарю "Барселоны" и сборной Германии Марку-Андре тер Штегену, который получил тяжелую травму в матче шестого тура чемпионата Испании против "Вильярреала".
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