Звезда советского кино Назаров пожаловался на крошечную пенсию

Утро.ruШоу-бизнесПодписатьсяЗвезда советского кино Назаров пожаловался на крошечную пенсиюСоветский актер Юрий Назаров, которому в этом году исполнилось 86 лет, сыграл в множестве полюбившихся публике картин.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииКонстантин КонышевВ регионах пенсионеры получают от 15 до 20 тысяч и не жалуются, Взяли моду жаловаться,работать надо было и копить,а Вам,уважаемый ,ещё и за возраст доплачивают,так,что с голоду не умрёте.Ответить12 час.
Свежие комментарии