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Звезда советского кино Назаров пожаловался на крошечную пенсию

Звезда советского кино Назаров пожаловался на крошечную пенсию

Советский актер Юрий Назаров, которому в этом году исполнилось 86 лет, сыграл в множестве полюбившихся публике картин.

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Комментарии
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Константин Конышев
В регионах пенсионеры получают от 15 до 20 тысяч и не жалуются, Взяли моду жаловаться,работать надо было и копить,а Вам,уважаемый ,ещё и за возраст доплачивают,так,что с голоду не умрёте.
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