Дональд Трамп поддерживает российский статус Крыма: мнение Леонида Ивлева.

Депутат Леонид Ивлев комментирует поддержку Дональдом Трампом российского статуса Крыма. Он отмечает международно-правовую объективность позиции США и называет референдум 2014 года всенародным волеизъявлением.
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