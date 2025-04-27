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Царьград

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Дональд Трамп поддерживает российский статус Крыма: мнение Леонида Ивлева.

Дональд Трамп поддерживает российский статус Крыма: мнение Леонида Ивлева.

Депутат Леонид Ивлев комментирует поддержку Дональдом Трампом российского статуса Крыма. Он отмечает международно-правовую объективность позиции США и называет референдум 2014 года всенародным волеизъявлением.

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