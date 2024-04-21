Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко ушел из жизни

Скончался Юрий Омельченко, известный по работам в «Дронго» и «Не бойся, я с тобой!», сообщает ТАСС. Печальную новость о смерти дорогого для многих актера и Заслуженного артиста Азербайджана, сообщила пресс-служба Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.