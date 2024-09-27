Петербург берет рекордную высоту

В «Лахта Центре» готовится к открытию смотровая площадка на уровне 360 метров от земли. Уже в скором времени в Санкт-Петербурге появится еще одна достопримечательность без преувеличения самого высокого уровня — как стало известно в пятницу, до конца этого года планируется открыть для посетителей смотровую площадку «Лахта Центра», откуда можно будет увидеть Северную столицу с высоты 360 метров.