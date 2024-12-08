NYT рассказала об обещании сирийской оппозиции в переговорах с США

Сирийская оппозиция передавала сообщения США через Турцию, что не намерена разрешать боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* действовать против официального Дамаска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии