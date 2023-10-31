Потерявшихся на сплаве свердловских туристов спас таксофон

Двое из пяти свердловских туристов, которые потерялись во время сплава по реке Вижай, прошли 30 км до ближайшего населенного пункта, нашли таксофон, по которому рассказали о случившемся ЧП организатору тура.
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