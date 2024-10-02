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ВСС совместно с ЦБ разработал новый базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг

ВСС совместно с ЦБ разработал новый базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг

ВСС совместно со Службой Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг разработал перечень вопросов для тестирования страхователя на понимание продукта по страхованию жизни, который он планирует приобрести, об этом рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

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