Замена распределительного вала: как поменять распредвал самому

﻿﻿Распределительный вал (распредвал) – важнейший элемент газораспределительного механизма. По сути, с помощью кулачков вал толкает клапана, благодаря чему ГРМ работает плавно и четко, открывая и закрывая впускные клапаны точно в нужный момент.