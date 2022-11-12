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Замена распределительного вала: как поменять распредвал самому

Замена распределительного вала: как поменять распредвал самому

﻿﻿Распределительный вал (распредвал) – важнейший элемент газораспределительного механизма. По сути, с помощью кулачков вал толкает клапана, благодаря чему ГРМ работает плавно и четко, открывая и закрывая впускные клапаны точно в нужный момент.

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